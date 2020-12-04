Консультант дал совет, как бюджетно встретить Новый год

В первую очередь не нужно покупать дорогие подарки, никакого смысла в этом нет. Многие часто покупают презенты в последние дни перед Новым годом, причем это ненужные вещи за очень высокую цену. Поэтому лучше задуматься о подарках заранее.

«Постарайтесь покупать родным не очень дорогие, но приятные подарки. Главное — не стоимость, а внимание», — рассказал Доржиев.

Консультант предложил заранее продумать, что может быть полезно и приятно родным и близким. Например, это может быть книга.

Еще один совет от Доржиева — не стоит объедаться в Новый год, как в последний раз. Вовсе не обязательно полностью заставлять стол едой.

«Со времен Советского Союза на Новый год принято накрывать стол, чтобы он был в несколько этажей и ломился от еды. Потом все это доедается все каникулы или просто выбрасывается», — напомнил эксперт.

Он посоветовал сделать обычный новогодний ужин из нескольких салатов и горячего блюда. Главное, приятное оформление. А количество еды должно быть такое, чтобы все съелось за один вечер. Закупать много алкоголя тоже нет смысла, разве только традиционную бутылку шампанского.

Консультант призвал составить меню заранее, чтобы знать необходимый список продуктов. Тогда можно покупать все не в одном месте, а в двух-трех магазинах и немного сэкономить