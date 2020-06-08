Опрос: коронавирус лишил отпуска 20% россиян

Россияне пересмотрели свои планы на отпуск из-за пандемии коронавируса. Некоторые решили никуда не ездить, даже в пределах страны.

Исследование о том, как жители РФ намерены отдыхать в 2020 году, провели специалисты сервиса «Работа.ру». Его результаты привело РИА «Новости».

Почти россиян — 30% — отказались ехать за границу. Поездки по России отменили 25% опрошенных. Не пойдут в отпуск из-за пандемии 20% соотечественников. Еще 12% перенесли путешествия и хотят отправиться в них в осенне-зимний период.

Выбравшие вариант «другое» отмечали, что поменяли планы на отпуск, поскольку потеряли доход.

Коронавирус в целом повлиял на отпускные планы 62% респондентов. Не изменились они у 38% россиян.

В проведенном исследовании приняли участие свыше трех тысяч человек из всех регионов РФ.

В России, по последним данным, 467 673 подтвержденных случая COVID-19. Выздоровел с начала эпидемии 226 731 человек, еще 5859 скончались. В некоторых регионах страны постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.