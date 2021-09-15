Определены первые победители лотереи среди вакцинированных

В России определили первых победителей лотереи для вакцинированных от коронавируса. В первом тираже участвовали около 42 миллионов человек.

Первые призы по 100 тысяч рублей разыграли в центральном офисе «Гознака». Номера сертификатов о прививке отбирались случайным способом. В среду, 15 сентября, стали известны первые 500 победителей. Для получения выигрыша необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг. Об этом сообщил Пятый канал.

«Каждый человек, который может проверить эти данные, основываясь на своем номере сертификата, или получит сообщение на портале госуслуг, в почте увидит, что он является победителем», — пояснил член тиражной комиссии, генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Стал ли человек победителем лотереи, можно узнать не только с помощью портала госуслуг, но и на сайте розыгрыша. Счастливчикам также придет пуш-уведомление. Деньги переведут на банковскую карту «Мир». Предоставить ее данные можно не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплаты произведут в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

Второй тираж лотереи пройдет 14 октября.