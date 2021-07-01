Иммунитет для всей семьи и квартира в Подмосковье. Победитель розыгрыша «трешки» за прививку поделился своей историей

В Московской области среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, разыграли трехкомнатную квартиру. Ее выиграл отец двух детей, инженер-проектировщик Виктор Шитов. «Трешка» стала первым серьезным призом в жизни мужчины.

Трехкомнатную квартиру разыграли среди 27 тысяч жителей Подмосковья. Они привились от коронавируса в период с 15 по 25 июня.

Всем участникам лотереи присвоили индивидуальные номера. Счастливчиком стал семьянин Виктор Шитов.

Номер победителя определяли не генератором случайных цифр. Выигрышный номер по частям собирали во время нескольких розыгрышей. Своих эмоций мужчина не скрывает — это удивление, радость и восторг.

В жизни мне не приходилось какие-то серьезные ценности выигрывать. Я был очень сильно удивлен, сначала даже не поверил. Увидел, что Виктор Петрович Ш. выиграл квартиру. Потом даже пошел уточнять номер телефона, но все равно до конца не поверил Виктор Шитов.

Выигрыш удивил не только Виктора, но и его жену, которая тоже не сразу поверила в происходившее.

«Жена была очень удивлена. Ну, никогда в жизни не выигрывали, а тут квартира. Это был шок», — сказал Виктор Шитов.

Судьба квартиры

Прямой эфир с розыгрышем заставил всех участников поволноваться, но заветная «трешка» все-таки нашла своего хозяина.

Первые цифры стали известны благодаря бумажным самолетикам, запущенным детьми. Второй номер спустя время выбрал дрессированный пес.

Определить следующую цифру помог аттракцион, измеряющий силу удара. Четвертую помогли узнать рулетка и рулон обоев. Финальную цифру спрятали в одном из 10 шариков.

Жена победителя Анна Донцова еще не знает, как семья распорядится новыми квадратными метрами.

У нас родилась дочка, и очень своевременно стало получить квартиру побольше Анна Донцова.

Строить дальнейшие планы они будут на семейном совете, когда эмоции немного успокоятся.

Прививка ради семьи

Виктор Шитов признался, что вакцинироваться пришел вовсе не из-за шанса выиграть жилье. В первую очередь он хотел защитить семью от вируса.

«Я шел вакцинироваться, потому что, во-первых, это гражданский долг. Во-вторых, у меня семья, маленький ребенок, а я часто езжу в командировки. Хочется какой-то защиты, поэтому я собирался делать прививку, просто чуть попозже. Но когда узнал про новый штамм, уже было очевидно, что надо идти прививаться», — поделился он.

А лотерея стала приятным бонусом. Тем более войти в число участником было просто: в поликлинике делали прививку, а номер присваивали автоматически при регистрации на «Госуслугах».

Виктор решил привиться, несмотря на то, что перенес COVID-19. И переболел не только он, а вся его семья. У мужчины были осложнения — отсутствие запахов и затяжной кашель.

Повторного заражения семейство хочет избежать, поэтому вакцинация — единственный выход. Теперь Шитовых ждут только приятные хлопоты.

Сейчас идет процесс заключения договора дарения с застройщиком, с агентством недвижимости. Квартира находится в городском округе Серпухов, в поселке Пролетарский Виктор Шитов.

Вот такая счастливая история случилась с простой подмосковной семьей. А все началось с вакцинации. Так Виктор Шитов совместил полезное с приятным. Осталось дождаться новоселья.