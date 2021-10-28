Оправдательный приговор сыну экс-чиновника по делу об убийстве студентки МГИМО отменили

Сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтару Муртузали Меджидову отменили оправдательный приговор по делу о гибели студентки МГИМО. Материалы направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы.

Решение об отмене оправдательного приговора вынес Мосгорсуд, сообщил РИА «Новости» адвокат Муртузали Меджидова Шамиль Яндарбиев.

«Приговор был отменен, основания для этого решения нам еще не известны», — сказал юрист.

Студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа погибла в апреле 2018 года. Она выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Ей был 21 год. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигурантом стал Муртузали Меджидов. До оправдания он находился под арестом.

Яндарбиев уточнил, что пока вопрос о мере пресечения для его подзащитного не поднимался.

Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсации. Но иски были отклонены.