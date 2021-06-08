Мать погибшей студентки МГИМО заявила о странностях в решении суда присяжных

Мать погибшей студентки МГИМО Жанна Ахметова назвала странным решение присяжных оправдать сына экс-чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали делу об убийстве ее дочери. В разговоре с «360» она привела их ответы по нескольким пунктам.

Ранее суд присяжных Никулинского суда Москвы признал Муртузали Меджидова невиновным в смерти 22-летней Томирис Байсафы.

В день прений, по словам матери погибшей девушки, им раздали вопросные листы, которые на следующий день попадают суду присяжных для внесения своего решения по делу. Сторона обвинения внесла замечания, но прокуратура их не приняла.

Первый вопрос, по словам Жанны Ахметовой, на который присяжные дали утвердительный ответ, звучал так: доказано ли, что в период времени с такого по такое 13 апреля 2018 года в аудитории такой-то МГИМО произошло выпадение Томирис Байсафы, которая с большой силой ударилась о землю.

«Второй вопрос: доказано ли, что эти действия совершил Меджидов? Тоже утвердительный ответ. А третий вопрос: если на второй вопрос дан утвердительный ответ, то виновен ли в этом Меджидов? Ответ присяжных — нет, не виновен. Вот получается, что он совершил эти действия, но не виновен», — рассказала «360» о противоречивости ответов присяжных Жанна Ахметова.

Четвертый вопрос и ответ на него присяжных, по словам женщины, даже не стали зачитывать. Сразу после озвучивания третьего вопроса сказали, что Муртузали Меджидова нужно освободить в зале суда.

«Но у меня в голове не укладывается, что значит выпадение? Мы для чего-то обсуждаем, доказано ли выпадение. Неправильно поставленные вопросы сделали свое дело. Присяжные даже просили переформулировать эти вопросы, но судья отказал. Выпадение это ведь не вытолкнули, не прыгала сама, а выпала. И спрашивают, а доказано ли выпадение», — возмутилась мама Томирис Байсафы.

В 2018 году под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана. Девушка, пролежав три недели в коме, скончалась. Под подозрение попал ее парень, «золотой» сын дагестанского чиновника Муртузали Меджидов. Свидетели рассказали, что девушка до падения из окна ругалась со своим молодым человеком. Сначала было заведено дело по статье «Доведение до самоубийства», но мать погибшей Томирис Жанна Ахметова добилась переквалификации на статью «Убийство». Меджидова спустя два года после смерти студентки арестовали и предъявили обвинение в убийстве.