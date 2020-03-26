    26 марта 2020, 13:06

    Оперштаб подтвердил смерть двоих россиян от коронавируса

    Эля Данилюк

    Погибшие находились в группе риска — это пожилые пациенты с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

    Погибшим было 73 года и 88 лет. У них подтвердили тяжелую форму пневмонии и сопутствующие патологии.

    Всего в Москве сейчас 546 заболевших коронавирусом, 15 человек выздоровели. В Подмосковье коронавирус подтвержден у 41 человека, выздоровели семь пациентов.

    Всего же в России зараженных коронавирусной инфекцией — 840 человек. Большинство из них прилетели из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 142 заразившихся.

    Все заболевшие сейчас проходят лечение в инфекционных боксах больниц. Помимо заболевших, под наблюдением врачей в России остаются более 138 тысяч человек — такую информацию подтвердил Роспотребнадзор. Все они могли контактировать с зараженными.

    Пенсионеры Подмосковья старше 65 лет, которые из-за коронавируса должны соблюдать карантин, получат по три тысячи рублей компенсации на непредвиденные расходы. Первую половину им переведут 26 марта.