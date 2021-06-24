Оперштаб объяснил, как получить QR-код привитым в частных клиниках Москвы

Привившиеся от коронавируса в частных клиниках Москвы могут получить QR-код после того, как данные об этом проверят и внесут в федеральный регистр вакцинированных. Об этом рассказали в столичном оперативном штабе.

Специалисты пояснили, что если человек вакцинировался в клинике, не подведомственной департаменту здравоохранения Москвы, или в медицинском учреждении в другом регионе и потом не смог получить QR-код по ссылке immune.mos.ru или на сайте госуслуг, его данные не внесли единый регистр вакцинированных.

В этом случае нужно обратиться в учреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в этот регистр.

Список лабораторий, где, сдав ПЦР-тест, можно получить QR-код, был обнародован на сайте департамента здравоохранения. Если после сдачи теста в лаборатории, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы (ЕМИАС), получить код не получается, нужно обратиться в организацию, в которой проводился тест, для проверки передачи данных в ЕМИАС.

Сегодня в оперштабе заявили, что продуктовые магазины и аптеки не будут включены в список «бесковидных» объектов в Москве. Пока пропускной режим по QR-кодам будет действовать в ресторанах и кафе. Эксперимент стартует 28 июня.