Продуктовые магазины и аптеки не включили в список «бесковидных» объектов в Москве

«Бесковидный» режим в Москве не распространяется на аптеки и продуктовые магазины. Такое разъяснение дали в столичном оперативном штабе.

Пока пропускной режим по QR-кодам будет действовать в ресторанах и кафе. Эксперимент стартует 28 июня. Пускать в рестораны и на массовые мероприятия по справке об антителах не будут. Летние веранды можно будет посещать без кода до 12 июля.

Дети и подростки смогут посещать заведения общепита без антиковидных кодов в сопровождении взрослых.

«QR-код в Москве будут выдавать только привитым одной из зарегистрированных в России вакцин», — подчеркнули специалисты.

В оперштабе уточнили, что если владелец QR-кода заболел ковидом, то действие кода может быть приостановлено. Те, кто переболел бессимптомно или не обращался к врачу, не смогут получить QR-код, потому что не были внесены в реестр переболевших.

По последним данным, 180 предпринимателей в Москве решили перевести свой ресторан в «бесковидный» режим. Эксперимент по COVID-free-зонам расширят, поскольку бизнес понял сложность эпидемической ситуации в городе.

Не планируется переводить на «бесковидный» режим и транспорт Москвы. Об этом накануне заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, новые правила не будут действовать на объектах торговли и в фитнес-центрах.