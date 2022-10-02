Калифорнийским детям разрешили менять пол без разрешения родителей | 360°

Общество 02 октября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Калифорнийским детям разрешили менять пол без разрешения родителей Власти Калифорнии разрешили детям проводить операцию по смене пола без согласия родителей Unsplash

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В США власти штата Калифорния разрешили несовершеннолетним детям проводить операцию по смене поля без обязательного согласия со стороны родителей. Соответствующий закон подписал губернатор Гевин Ньюсом, написала «Российская газета».

Сенатор от Калифорнии Трой Нехлс заявил, что штат становится центром нового либерального и открытого мира.

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С его позицией не согласилась представитель Республиканской партии Мелисса Мелендес, заявившая, что нововведение означает вмешательство в семейные отношения между родителями и трансгендерными детьми.

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«Это не является нашим делом. Мы не должны способствовать и вмешиваться в подобные вещи», — подчеркнула она.

Авторы законопроекта считают, что он обеспечит защиту детей от преследования и изъятия из семьи. Действие нормы распространят на период от начала курса гормональной терапии и до момента проведения самой операции на смене пола.

Юристам запретят передавать информацию о сменивших пол детях в другие штаты.

Ранее в Сети высмеяли фотографию заместителя помощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона и адмирала США Рейчел Левин, являющихся трансгендерами.

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