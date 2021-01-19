Операторов связи обязали сделать бесплатными звонки на 122 по коронавирусным вопросам

Правительство обязало операторов связи сделать бесплатными звонки по вопросам, связанным с коронавирусом, на номер 122. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте Кабмина РФ. Постановление разработало Минцифры. Ранее соответствующее поручение Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в конце 2020 года.

Единый номер 122 появился в России в ноябре прошлого года. По нему можно не только задать вопрос о коронавирусе, но и вызвать врача. Позвонившему человеку отвечает сотрудник регионального центра. Он может проконсультировать, соединить со скорой помощью, поликлиникой и другими службами. Крупнейшие российские операторы уже сделали бесплатными звонки на этот номер.

«Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи», — сказано в документе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что мониторинг работы единого номера ведется круглосуточно. Все новогодние праздники система отработала без сбоев.

Чернышенко 18 января объявил, что россияне смогут записываться на сайте госуслуг на вакцинацию с 31 января. Пока же эта услуга работает в тестовом режиме.