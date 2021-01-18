Названы сроки начала записи на вакцинацию от ковида через госуслуги

Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в тестовом режиме начнется уже 18 января. Однако на постоянной основе записываться так можно будет с 31 января.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на госуслугах и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, записаться таким образом может любой россиянин. Тем, кто никогда не пользовался госуслугами, нужно будет зарегистрироваться. Он добавил, что сейчас идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.

«По нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей», — отметил вице-премьер.

В регионах вакцинацию можно будет пройти в поликлинике, за которой закреплен человек, или в ближайшем пункте вакцинации.

Информация об этапах процедуры будет приходить в личный кабинет на госуслугах. После вакцинации человек должен будет вести на портале или в мобильном приложении дневник наблюдений. После завершения второго этапа вакцинации можно оформить электронный сертификат, который при необходимости привившийся покажет.

В понедельник, 18 января, в России началась массовая вакцинация от коронавируса.