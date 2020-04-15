Операторов попросили отменить плату за связь абонентов, застрявших заграницей

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев обратился к операторам с просьбой отменить плату за СМС и входящие звонки для абонентов, которые вынуждены оставаться заграницей в виду пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

На своей странице в Twitter он прикрепил скрин официального документа. В нем Шадаев обращает внимание операторов на то, что до некоторых россиян за рубежом не доходят сообщения из-за нулевого баланса на телефоне и отсутствия возможности его пополнить.

«В целях обеспечения поддержки соотечественников, попавших в тяжелое положение за рубежом, прошу рассмотреть возможность отправки исходящих и входящих смс-сообщений и осуществления входящих голосовых вызовов для абонентов, находящихся в международном роуминге без взимания платы, в том числе при отрицательном балансе абонентских счетов», — указано в документе.

Пока около 26 тысяч россиян остаются заграницей из-за ограничительных мер, которые принимают все страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что туристы из Урала начали подделывать документы, чтобы вернуться на родину из Индии.