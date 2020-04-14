Уральские туристы начали подделывать документы, чтобы вернуться на родину из Индии

Согласно новым правилам, на одном воздушном судне могут оказаться жители только одного региона.

Туристы начали придумывать разные уловки, чтобы скорее оказаться дома. Кто-то просит знакомых и родных в Москве оформить им договоры аренды задним числом, чтобы доказать, что они проживают в столице. Другие ссылаются на свидетельство о браке с москвичом, добиваясь права сесть в самолет из-за прописки мужа. Есть и те, кто в заявке на госуслугах меняет число своего прибывания в Индию. Однако на стойках регистрации выясняется правда и уральцев разворачивают.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» изданию пояснили, что решение о вывозе граждан РФ из-за рубежа принимает не авиакомпания, а федеральный оперативный штаб.

Ближайший рейс в Москву запланирован на 17 апреля.