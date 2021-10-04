Оператор рассказал о трудностях работы с камерой на МКС

Оператор Юрий Никогосов, ранее работавший с режиссером Климом Шипенко, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) снимать фильм, рассказал, на какие хитрости придется пойти, чтобы произвести удачную съемку. По его словам, надо знать определенные моменты закрепления камеры в состоянии невесомости. Об этом написал NEWS.ru.

«Мне кажется, камера в невесомости дрожать не будет. Я думаю, ребята что-нибудь придумают — магнитики, присосочки. Очень амбициозно. Думаю, Климу [Шипенко] будет нелегко. Это интересно и непросто. С трудом себе представляю устройство МКС, но полагаю, что места там не очень много и вряд ли они привезут с собой много света. Еще и невесомость, но ребята долго готовились, думаю, что у них все получится. Понятно, что комфортней работать в огромном павильоне на Земле», — подчеркнул оператор.

При этом он отметил, что ему самому неоднократно приходилось снимать в тесных помещениях — например в туалетах или в ваннах «хрущевок». Съемка в итоге выходила качествоенной.

Ранее стало известно, что Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются на МКС для съемок фильма «Вызов». Предполагается, что съемочная группа будет находиться там 12 дней. Авторы планируют снять 35–40 минут материала, остальное будет сниматься уже в павильонах на Земле.