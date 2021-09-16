Режиссер Шипенко рассказал о предстоящем полете в космос для съемок фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд отправятся в космос для съемок фильма «Вызов». О том, чем они будут питаться на борту Международной космической станции, Шипенко рассказал во время пресс-конференции, написал сайт NEWS.ru.

«Меню разнообразное. Мы уже попробовали. Меню подбирается, исходя из предпочтений на земле: это блюда, к которым человек привык. Это и суп-харчо, и борщи (русская и грузинская кухни преимущественно). В основном в консервах, банки открываются тем же способом, как на земле», — отметил режиссер.

Он добавил, что спать они будут с Юлией в спальных мешках. Для каждого из них будет выделена отдельная каюта.

Уже известно, что полет состоится 5 октября с космодрома Байконур. Помимо режиссера и актрисы в космос полетит командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» Антон Шкаплеров.

Фильм «Вызов» — это первое художественное кино, которое будет снято на Международной космической станции. В его участии задействованы госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.