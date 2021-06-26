Опасность фейковых сертификатов о вакцинации от ковида объяснили

Широкое распространение поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 может привести к ухудшению эпидемической обстановки. Появление непривитых в местах массового скопления людей спровоцирует рост заболевания. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

«Массовое использование поддельных сертификатов и отсутствие должных мер контроля за их дальнейшим распространением может привести к ухудшению эпидемиологической динамики. <…> Появление непривитых граждан в местах, где смягчены требования к социальному дистанцированию для привитых <…> может стать причиной массовых заболеваний», — приводит агентство слова собеседницы.

По словам Хейфец, фейковые справки о прививке будут проблемой, пока кроме национальных сертификатов не появится глобальная база данных. Аналитик отметила, что цена фальшивки может достигать 30 тысяч рублей.

После ухудшения ситуации с коронавирусом в начале лета региональные власти в России ввели новые ковидные ограничения, среди которых запрет на посещение общепита без прививки и обязательная вакцинация работников сферы обслуживания.