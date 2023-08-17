Эксклюзив 17 августа 2023, 17:30 Опасное соседство. АЗС предложили перенести от мест массового скопления людей Депутат Выборный призвал перенести АЗС от мест массового скопления людей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Анатолий Выборный предложил перенести автозаправочные станции от жилых объектов и мест массового скопления людей, соответствующую инициативу он отправил в правительство России. Об этом парламентарий сообщил «360».

«Обращение, которое я направил в правительство, обусловлено необходимостью проработки вопроса на предмет внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие нормы размещения АЗС. Инициатива касается вопроса обеспечения гарантированной безопасности наших жителей», — сказал он.

Реклама

Выборный отметил, что вопрос о судьбе уже построенных в зоне риска заправок необходимо обсуждать совместно со всеми заинтересованными лицами.

«И только после тщательной их проработки примем решение, подлежат АЗС переносу или нет. Если да, то на какое расстояние. Так как очевидно, причем для всех, что подобного опасного соседства с жилыми домами, рынками и другими объектами с массовым пребыванием людей быть не должно», — добавил депутат.

В понедельник, 14 августа, взрыв на АЗС произошел в Махачкале. Согласно последней официальной информации, в результате ЧП погибли 35 человек и еще около 100 получили ранения. Кроме того, пострадали около 400 зданий и строений.