Эксклюзив 28 марта 2024, 12:51 «Опасаются роста цен». В АТОР объяснили спрос россиян на путевки на море АТОР: россияне покупали путевки на море зимой из-за боязни роста цен Unsplash

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Зимой спрос на морские курорты среди россиян подскочил на 40-60% по сравнению с показателями 2023 года. Туристы активно бронируют места в Анапе и Сочи. Это объясняется желанием заранее подготовиться к курортному сезону до возможного подорожания путевок. Такое мнение в комментарии «360» высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Действительно, рост спроса был сезонным. В январе — на уровне 50-60%, в марте — на 20%, а прогноз на апрель — 10%. Сейчас спрос снижается, в целом по году ожидаем обычный прирост в районе 5-10%», — пояснил собеседник.

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По его словам, как такового бума нет. Просто туристы решили зимой выкупить летние путевки на море, и это легко объяснить.

«У нас две версии: либо туристы опасаются роста цен и текущие цены им кажутся приемлемыми, либо боятся, что к лету мест не будет. В туризме нет такой ситуации, когда заявленная в январе цена держится весь год. У нас динамическое ценообразование», — добавил Ромашкин.

Он предположил, что цены могут упасть, но туристы в это не верят. Кроме того, многие прошлым летом не смогли забронировать места на популярных курортах.

«Был дефицит мест на таких направлениях, как Дагестан, Кисловодск. Поэтому туристы думают, что к июню-июлю уже все распродадут», — подытожил собеседник «360».

Ранее аналитик вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил о подорожании отдыха на морских курортах в 2024 году. По его словам, цены будут прежними, а возможно, несколько снизятся только в Крыму.