Онлайн-знакомства стали популярнее в России в условиях самоизоляции

По информации издания, трафик значительно снизился после того, как по миру разошлась пандемия коронавируса нового типа. Тогда людям было не до знакомств — надо было отменить свои поездки, перенеси мероприятия, закупить продукты и средства защиты, обсудить все с родными и близкими.

После суточная посещаемость вернулась к норме, однако время, которое пользователи проводили знакомясь друг с другом, стало больше. Так безусловно сказались чрезвычайные меры, в том числе и самоизоляцию, которые ввело правительство для борьбы с COVID-19. По некоторым данным, люди стали переписываться дольше на 18%.

Ранее аналитики выяснили, что удаленная работа более эффективна, чем офисная. Домашняя обстановка не оказывает расслабляющее воздействие, а помогает выполнить больше задач.