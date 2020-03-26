Карантин на пользу. Удаленную работу признали эффективнее офисной

Расслабляющая обстановка в родных стенах, близкие в соседней комнате, удаленность от начальства — все это вроде бы должно мешать рабочему процессу. Но, оказалось, совсем наоборот. Продуктивность дома гораздо выше. Это доказали аналитики.

Российская компания-резидент кластера «Сколково» провела масштабное исследование. По ее итогам выяснилось, что сотрудники на удаленке выполняют на 23% задач больше, чем в офисе, и за меньшее время. В целом, согласно анализу, сотрудники онлайн работают на 1,4 дня в месяц больше — а это до трех дополнительных недель в год.

Самые популярные работники, которым гораздо удобнее работать дистанционно, — это программисты, дизайнеры и маркетологи. Правда, ввиду того что все из-за коронавируса сейчас переходят на удаленку, данные наверняка будут меняться. Список профессий, которые вполне могут обходиться без привычной офисной рутины, похоже, скоро претерпит колоссальные изменения.

Ранее правительство России поручило перевести максимальное число работников на удаленку. Во всех регионах рекомендовали приостановить все развлекательные, зрелищные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, которые предусматривают присутствие людей.