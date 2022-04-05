Онлайн-спрос на сахар с 15 по 31 марта снизился на 34% по сравнению с первой половиной месяца. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (входит в группу Cloud). Результаты опубликовало РИА «Новости».

Аналитики объяснили снижение продаж насыщением спроса. С 24 февраля по 31 марта продажи выросли на 54% в сравнении с периодом с 19 января по 23 февраля. Наряду с новостями о санкциях и грядущем подорожании продуктов на спрос повлияло наступление Масленичной недели — именно на нее (28 февраля — 6 марта) пришелся пик онлайн-продаж. Это объяснимо: сахар используется для приготовления блинов и других праздничных блюд.

Исследование продемонстрировало похожее развитие онлайн-спроса на товары женской интимной гигиены: с 24 февраля по 31 марта покупки выросли на 42% по сравнению с предыдущим периодом, однако во второй половине марта по сравнению с первой спрос снизился на 28%.

Ранее стало известно, что у России есть запасы сахара до сентября 2022 года, когда подоспеет новый урожай сахарной свеклы. Запас составляет примерно два миллиона тонн.