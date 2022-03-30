У России есть порядка двух миллионов тонн запасов сахара. Имеющегося количества хватит до нового урожая сахарной свеклы — вплоть до сентября 2022 года.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» уточнила, что сахара в стране достаточно.

«На складах у заводов его достаточно до нового урожая. Около двух миллионов тонн сахара в стране есть», — пояснила она.

Объемов продукта, по словам Абрамченко, хватит до сентября. В качестве дополнительной меры правительство РФ решило не вывозить сахар из страны.

В России производят порядка шести миллионов тонн сахара ежегодно. Потребляет страна при этом около 5,8 миллиона тонн. В первые две недели марта, подчеркнула вице-премьер, спрос на продукт был ажиотажным.

«Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет», — предположила она, добавив, что гречки в России тоже достаточно.