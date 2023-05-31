Общество 31 мая 2023, 20:55 Онлайн-кинотеатры Premier и Start могут закрыть за пропаганду ЛГБТ Кинотеатрам Premier и Start грозит штраф или закрытие на 3 месяца за пропаганду ЛГБТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два российских онлайн-кинотеатра — Premier и Start — могут закрыть на срок до трех месяцев по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Как сообщил ТАСС, информация об этих делах появилась в электронной базе данных районных судов Москвы.

Протокол в отношении Premier по статье «Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» поступил в в Мещанский суд. Дело рассмотрят 21 июня. Аналогичный протокол составили в отношении сервиса Start, он поступил в Черемушкинский суд. Когда состоится заседание, пока не сообщается.

Реклама

Какой контент стал причиной для административного дела, неизвестно. Статья предполагает, что юрлица, если будут признаны виновными, могут заплатить штраф от одного до четырех миллионов рублей, либо их закроют на срок до трех месяцев.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил проверять страницы в социальных сетях иностранцев, которые запросили право пребывания или гражданство. Это, по его мнению, поможет «отсеивать» тех, кто может пропагандировать ЛГБТ и нетрадиционные ценности.