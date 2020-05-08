Онколог справился с коронавирусом и рассказал о течении болезни

«Я получил его на работе, у меня был контакт с инфекционным больным. Как потом выяснилось, он был госпитализирован в стационар. Была проведена проверка. Всех контактных людей, в том числе и меня, проверили. У меня был выявлен положительный тест на коронавирус», — пояснил врач.

По словам Малинова, он провел в палате две недели. Медики диагностировали заболевшему двустороннюю пневмонию. Тем не менее, самочувствие в течение всей болезни не было слишком плохим.

«Главными симптомами являлись кашель и слабость», — подчеркнул собеседник.

По окончании срока онколог дважды сдал тест на наличие инфекции и получил два отрицательных результата. После этого ему на 14 дней продлили больничный.

Малинов отметил, что намерен соблюдать режим всеобщей самоизоляции.

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