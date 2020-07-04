ОНК предположила, откуда у задержанной чиновницы Лукашевич синяки

Чиновница Минобрнауки Марина Лукашевич, задержанная в Москве, пожаловалась в Общественную наблюдательную комиссию на синяки на руках. Замминистра науки и высшего образования России сейчас находится изоляторе временного содержания на Петровке. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал «360», что в ИВС синяки объяснили сломавшимися наручниками.

«Она сообщала нам о том, что у нее остался синяк, и продемонстрировала моим коллегам синяки на руках. Синяки остались от наручников якобы. Там сломался замок, и в связи с этим пришлось наручники снимать старым добрым способом, посредством такой вещи, как мыло. Остальных жалоб на условия содержания у нее не было», — сказал Мельников.

Ранее СМИ сообщали, что Лукашевич жаловалась на соседство с другой задержанной, притом что в изоляторе есть свободные камеры. Мельников подтвердил, что чиновницу содержат в камере с соседкой. Но ОНК, навестившая Лукашевич, не нашла нарушений закона.

«Лукашевич сейчас находится в трехместной камере. У нее есть на данный момент только один сосед (точнее, соседка), который обвиняется по схожей статье. То есть нарушения 103-й статьи федерального закона о содержании под стражей не наблюдается. Условия содержания приемлемые, телевизора и холодильника нет, так как они не предусмотрены правилами внутреннего распорядка», — сказал секретарь ОНК.

Замглавы Минобрнауки задержали 3 июля вместе с главой управления Россотрудничества Михаилом Поповым по делу о крупном мошенничестве. Речь идет о хищении 40 миллионов рублей, которого Лукашевич не признает.

«В процессе общения с моими коллегами, действительно, Лукашевич сказала, что не считает себя виновной», — подтвердил Мельников «360».

По решению суда Лукашевич будет находиться под стражей 72 часа. Заседание по ее делу назначено на 6 июля. Суд решит, арестовывать чиновницу или отпустить.

МВД России накануне рассказало об уголовном деле из-за хищения 40 миллионов у Министерства образования и науки. Некий бизнесмен в 2016 году получил эти деньги и заключил контракты с индивидуальными предпринимателями, которыми сам же и руководил. Договоры подразумевали работу в интересах Минобрнауки, которая не была выполнена. Вот только заказчику показали ее результаты, и они не соответствовали условиям контрактов. По версии МВД, это стало возможным потому, что работы принимал сообщник сотрудницы министерства, которая руководила одним из его подразделений.