Задержанная замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищениях бюджетных средств

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич не признает себя виновной в хищениях на 40 миллионов рублей. Накануне ее задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Она рассказала представителям Общественной наблюдательной комиссии, что примерно знает, в чем ее могут обвинять.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», — заявила Лукашевич члену ОНК и корреспонденту RT.

Она также пожаловалась, что за сутки в ИВС ее ни разу не покормили. Кроме того, чиновницу содержат вместе с другой женщиной, которую подозревают в мошенничестве, при этом в изоляторе есть пустые камеры. Почему их не расселят — Лукашевич не понимает.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании бизнесмена и чиновницы из Министерства науки и образования России. Их подозревают в хищении у ведомства 40 миллионов рублей.