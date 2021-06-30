Онищенко заявил об отсутствии необходимости вакцинировать детей

Пока нет острой необходимости вакцинировать детей и подростков. Если эта мера станет все-таки обязательной, то будет нужна специальная детская вакцина. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Сейчас этот вопрос обсуждается. Я считаю, что пока острой необходимости в этом нет — это мое мнение. В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения», — сказал он ТАСС.

Депутат подчеркнул, что для детей нужна особенная вакцина. Ведь есть отдельные прививки — для детей и взрослых.

Тем не менее вакцинировать или нет детей о коронавируса — вопрос, требующий особого обсуждения экспертов. Онищенко отметил, что дети стали чаще заболевать.

«Как правило, уже склоняется большинство [экспертного] сообщества к тому, что нужно это делать (прививать в том числе детей — прим. ред.), но для этого нужна детская вакцина», — добавил он.

Педиатры в Нидерландах призвали вакцинировать от коронавируса подростков 12-17 лет. Об этом сказано в заявлении Нидерландской ассоциацией педиатров. Вакцину от коронавируса для детей могут зарегистрировать в России 15–20 сентября, сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.