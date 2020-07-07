TikTok перестанет работать в Гонконге

Сервис TikTok уходит из Гонконга, причем это произойдет уже в ближайшие дни. Об этом сообщили официальные представители приложения.

«В свете последних событий мы приняли решение прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — сказано в заявлении китайской компании ByteDance Technologу, которой принадлежит TikTok.

Как сообщил Reuters, такое решение связано с принятым в Китае законе о национальной безопасности. Он начал действовать 30 июня. Документ поможет властям КНР противодействовать радикалам. В ByteDance Technologу подчеркнули, что всегда были против цензуры и выдачи персональных данных Китаю.

Тем временем Соединенные Штаты тоже рассматривают возможность запретить работу TikTok на своей территории. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Платформа для создания и просмотра коротких видеороликов появилась в сентябре 2016 года. Сначала она называлась Douyin и была предназначена для китайских пользователей. Но спустя год была создана ее международная версия— TikTok.

Ранее телеканал «360» анонсировал запуск нового шоу совместно с Tik Tok.