Онищенко рассказал о вреде безалкогольного пива и сравнил его с кефиром

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предложение запретить продавать детям безалкогольное пиво. Парламентарий считает такую идею хорошей. По его мнению, этот напиток более вредный, чем кефир или квас, где содержится алкоголь.

Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что и в квасе, и в пиве есть алкоголь. Однако эти напитки не ассоциируются со спиртным. По его словам, молодежь с помощью безалкогольного пива подсаживают на «алкогольную иглу».

«Это была самая циничная авантюра последнего десятилетия. Прямым лоббированием Минпромторга мы открыли так называемую рекламу пива, поскольку реклама алкоголя запрещена, так оно якобы безалкогольное пиво», — заявил депутат.

Ранее член Общественной палаты, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на продажу безалкогольного пива россиянам до 18 лет.

Общественник считает, что этот напиток приучает ребенка ко вкусу пива. Разрешенное содержание алкоголя в таком пиве — до 0,5%, но и такое количество может нанести вред здоровью несовершеннолетнего. Сейчас, по словам Хамзаева, продажа пива детям в РФ ничем не регламентируется.