Безалкогольное пиво предложили запретить продавать детям
Инициатива принадлежит члену Общественной палаты и главе федерального проекта «Трезвая Россия» Султану Хамзаеву, сообщил сайт RT. Об идее он рассказал в письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Хамзаев заметил, что сейчас продажу пива детям в стране ничем не регламентируют. Если ребенок будет употреблять этот напиток регулярно, то пивной вкус станет ему привычен. В дальнейшем это может привести к повышенному пристрастию к спиртному.
Действующие нормы допускают в безалкогольном пиве содержание до 0,5% алкоголя. Это тоже может негативно сказаться на состоянии детского здоровья.
Султан Хамзаев попросил изменить действующее законодательство и ввести запрет на продажу безалкогольного пива и аналогичных напитков россиянам, которым еще нет 18 лет.
Среди взрослого населения РФ наибольшей популярностью пользуется фильтрованное пиво. Спрос на него особенно возрастает летом.