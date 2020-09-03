Безалкогольное пиво предложили запретить продавать детям

Продажу безалкогольного пива несовершеннолетним в России предложили запретить. Общественники опасаются, что из-за этого напитка дети привыкнут к пивному вкусу и пристрастятся к алкоголю.

Инициатива принадлежит члену Общественной палаты и главе федерального проекта «Трезвая Россия» Султану Хамзаеву, сообщил сайт RT. Об идее он рассказал в письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Хамзаев заметил, что сейчас продажу пива детям в стране ничем не регламентируют. Если ребенок будет употреблять этот напиток регулярно, то пивной вкус станет ему привычен. В дальнейшем это может привести к повышенному пристрастию к спиртному.

Действующие нормы допускают в безалкогольном пиве содержание до 0,5% алкоголя. Это тоже может негативно сказаться на состоянии детского здоровья.

Султан Хамзаев попросил изменить действующее законодательство и ввести запрет на продажу безалкогольного пива и аналогичных напитков россиянам, которым еще нет 18 лет.

Среди взрослого населения РФ наибольшей популярностью пользуется фильтрованное пиво. Спрос на него особенно возрастает летом.