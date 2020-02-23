Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки в России.

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери!», — заявил Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Онищенко связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.

По мнению депутата, «дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют». «Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — считает Онищенко.

Он также напомнил об опасностях при нанесении татуировок.

По его словам, сама по себе процедура небезопасна с точки зрения заражения, нарушения естественных кожных покровов, под которые вводятся химические вещества, тем самым нарушая структуру и органический состав кожи.

В Европе уже намерены запретить два пигмента из красок для татуировок из-за высокой канцерогенности, отметил Онищенко. Как указывают эксперты, красители могут вызвать рак мочевого пузыря.

Но недовольство только что сделанной татуировкой могут вызвать не только возможные последующие проблемы со здоровьем, но и банальные орфографические ошибки. И яркий тому пример актер Орландо Блум. Он решил нестандартно показать всему миру свою любовь к сыну и набил на предплечье его имя, зашифрованное в коде азбуки Морзе. Все бы ничего, только в имя сына пробралась другая буква.