Орландо Блум набил себе на руке имя сына. И допустил ошибку

Экстравагантный Орландо Блум решил нестандартно показать всему миру свою любовь к сыну. Он набил на предплечье его имя, зашифрованное в коде азбуки Морзе. Все бы ничего, только в имя любимого отпрыска пробралась другая буква.

Британский актер Орландо Блум решил похвастаться новой татуировкой и выложил фотографию в Instagram. Подписчиков у кинозвезды очень много — около 3,3 миллиона человек. Среди армии его поклонников нашелся специалист, который эту ошибку заметил и написал об этом в комментариях.

Сына Блума зовут Флинн (Flynn). На руке точки и тире смешались и получилось Фринн (Frynn). Пока сам актер на сообщение об ошибке никак не отреагировал.

43-летний Орландо Блум начал сниматься в кино еще в 1990-х годах, но знаменитым он проснулся после выхода на экран первой части фэнтезийной трилогии Питера Джексона по мотивам саги Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин колец». В киноэпопее он исполнил роль эльфа Леголаса. Свой успех он закрепил, когда сыграл одну из главных ролей в кинофраншизе «Пираты Карибского моря»