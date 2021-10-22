Онищенко дал совет россиянам, как провести локдаун

Россиянам следует провести введенные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни не в шумных компаниях, вечеринках или поездках на курорты, а за городом в кругу семьи. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Дни надо провести не в компании с кем-то, а в своей семье, со своими близкими. Сесть в машину и поехать за город. У большинства москвичей уже есть возможность и в холодное время там находиться», — пояснил Геннадий Онищенко.

Эксперт отметил, что нужно оценить опыт предыдущего локдауна, который был введен в мае. Тогда почти никто не соблюдал масочный режим и другие ограничения. После каникул сразу же подскочила заболеваемость коронавирусом. Онищенко отметил, что скупленные билеты в Крым на время локдауна тоже создают опасность — регион может стать рассадником инфекции и спровоцирует новые заражения.

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве каникулы объявили досрочно, с 28 октября.