Жесткие ограничения введут в Москве с 28 октября. Список

Нерабочие дни в Москве начнутся досрочно — 28 октября — и продлятся до 7 ноября. В это время в столице не будут работать непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи и рестораны.

Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С 28 октября по 7ноября в столице начнет действовать ряд ограничений:

— Закроются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости.

— Закроются все кафе и рестораны. Они продолжат работать только навынос или на доставку.

— Прекратят работать предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны.

— Закроются стоматологические кабинеты. Пациентов будут принимать только для оказания экстренной помощи.

— Будет запрещено проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые согласованы властью или Роспотребнадзором.

— Закрываются кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки. При этом музеи и театры можно будет посещать по QR-кодам, заполняемость зала должна быть не более 50%.

— Детские сады и школы уйдут на каникулы с 28 октября по 7 ноября. Организации дополнительного образования, спортивные школы, детские кружки и секции также не будут работать. При этом в садах откроют дежурные группы для дошкольников, которых не с кем оставить.

— Колледжи и вузы уйдут на дистанционку.

С 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации:

— На концерты, развлекательные, культурные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек можно будет попасть только по QR-кодам. Такие же меры рекомендованы для мероприятий с численностью менее 500 человек.

— Будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 60 лет. Исключение — привитые или переболевшие за последние полгода. При этом после вакцинации первым компонентом социальный карты будут разблокированы.