Онищенко посоветовал россиянам отказаться от отдыха за границей

Несмотря на улучшение эпидемической обстановки в некоторых странах, россиянам все же лучше отказаться от отдыха за границей. Об этом рассказал экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле», — объяснил он свою позицию в эфире «Национальной службы новостей».

Онищенко подчеркнул, что всем, кто не переболел ковидом, нужно сделать прививку от коронавируса, уточнило Ura.ru. По словам депутата, заболеваемость среди старшего поколения возросла. Поэтому вакцинация позволит защитить не только себя и своих близких, но и избавиться от чувства тревоги и депрессии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин тоже сообщил, что пожилые люди в городе стали чаще заражаться коронавирусом и попадать в больницы. Но в целом, по его словам, госпитализация остается на приемлемом уровне, а система здравоохранения справляется, уточнило РИА ФАН.