Собянин рассказал о росте числа пожилых пациентов с COVID-19

В Москве пожилые люди стали чаще попадать в больницы с коронавирусом, однако в целом госпитализация остается на приемлемом уровне. Система здравоохранения справляется, заявил мэр города Сергей Собянин.

«По доле заболевших мы видим, что больше стало среди пожилого населения. И по количеству госпитализаций больше пожилых стало», — сказал Собянин в интервью «России 1».

С 8 марта в столице отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Тогда же пенсионерам разблокировали социальные карты, позволяющие бесплатно ездить в общественном транспорте.

Градоначальник посоветовал пожилым по возможности уменьшать контакты — находиться дома или на даче. А также вакцинироваться. Риск подхватить коронавирус без вакцинации он оценил в 100%.

По словам Собянина, уровень госпитализации в Москве «держится практически на одной планке».

Ситуация стабилизировалась на «не очень низком, но приемлемом» уровне, «с которым свободно справляется здравоохранение», уточнил мэр.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки в Москве выявляют по 1,4-1,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Примерно такое же число больных выздоравливают.