Онищенко объяснил рост смертности ограничениями из-за COVID-19

Летом в России резко выросла смертность — это было вызвано жесткими ограничениями из-за коронавируса, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он призвал не вводить новых жестких мер.

«Летом мы получили всплеск смертности. Не от коронавируса, а от опосредованных коронавирусом болезней. Причины этой смертности — пребывание в закрытых помещениях, без права выхода для старшего поколения. Гипердинамия, хронический и психический стресс», — сказал Онищенко в интервью kp.ru.

Парламентарий подчеркнул, что власти и народ должны находиться в партнерских отношениях, чтобы победить болезнь. А сейчас власти, по его словам, пугают россиян ростом новых случаев коронавируса и грозят «тотальным закрытием».

«Правильно сделали, что старшему поколению сказали — метро, пожалуйста, не пользуйтесь. Но не спрашивая старшее поколение, заблокировали ему эту несчастную карточку социальную», — раскритиковал депутат действия столичных властей.

По его словам, в конечном счете жители России поставят прививки, а также выработают популяционный иммунитет, и инфекция будет не страшна.