Москвичам разблокируют социальные карты на день поездки к врачу

Москвичи старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями смогут ездить в поликлинику и на медицинские процедуры по социальной карте. Ее разблокируют на день поездки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Социальная карта москвича выдается детям, студентам, пенсионерам и другим категориям граждан. Ее можно использовать в том числе как проездной — в зависимости от категории держателя карты проезд может быть льготным или бесплатным.

Власти Москвы заблокировали социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. Это было сделано, чтобы уменьшить пассажиропоток и снизить скорость распространения коронавируса в городе.

При «прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям» в день записи к врачу социальная карта будет разблокирована, сообщил Собянин в своем блоге.

По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения Сергей Собянин мэр Москвы.

В понедельник, 5 октября, в школах Москвы начались осенние каникулы. Из-за COVID-19 вместо недели они продолжатся 14 дней — по 18 октября.