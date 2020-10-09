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    09 октября 2020, 20:45

    Москвичам разблокируют социальные карты на день поездки к врачу

    Кирилл Фролов

    Москвичи старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями смогут ездить в поликлинику и на медицинские процедуры по социальной карте. Ее разблокируют на день поездки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Москвичам разблокируют социальные карты на день поездки к врачу

    Социальная карта москвича выдается детям, студентам, пенсионерам и другим категориям граждан. Ее можно использовать в том числе как проездной — в зависимости от категории держателя карты проезд может быть льготным или бесплатным.

    Власти Москвы заблокировали социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. Это было сделано, чтобы уменьшить пассажиропоток и снизить скорость распространения коронавируса в городе.

    При «прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям» в день записи к врачу социальная карта будет разблокирована, сообщил Собянин в своем блоге.

    По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения

    Сергей Собянинмэр Москвы.

    В понедельник, 5 октября, в школах Москвы начались осенние каникулы. Из-за COVID-19 вместо недели они продолжатся 14 дней — по 18 октября.