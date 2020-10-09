Москвичам разблокируют социальные карты на день поездки к врачу
Социальная карта москвича выдается детям, студентам, пенсионерам и другим категориям граждан. Ее можно использовать в том числе как проездной — в зависимости от категории держателя карты проезд может быть льготным или бесплатным.
Власти Москвы заблокировали социальные карты школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. Это было сделано, чтобы уменьшить пассажиропоток и снизить скорость распространения коронавируса в городе.
При «прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям» в день записи к врачу социальная карта будет разблокирована, сообщил Собянин в своем блоге.
По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решенияСергей Собянинмэр Москвы.
В понедельник, 5 октября, в школах Москвы начались осенние каникулы. Из-за COVID-19 вместо недели они продолжатся 14 дней — по 18 октября.