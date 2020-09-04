Онищенко объяснил, как отучить школьников курить

Некоторые россияне начинают курить еще в школе. Причину вредной привычки увидели в проблемах воспитания: дети берут пример со своих родителей.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в интервью радио Sputnik, как отучить молодых людей от курения.

«Я уверен, что главнейшая составляющая этого процесса — это отношение в семье», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Онищенко, если мать или отец ребенка курят, то у него самого тоже толерантное отношение к курению. Даже если родители говорят обратное. В итоге дети начинают подражать взрослым.

«У нас, к сожалению, возраст начала регулярного курения среди молодежи один из самых низких в Европе. Где-то в 14-15 лет люди начинают регулярно курить», — заметил бывший главный санитарный врач России.

Он добавил, что привычка формируется не у всех школьников, но курящие среди учащихся есть.

Государство только опосредованно способно влиять на атмосферу и воспитание внутри семей. Универсальным механизмом снижения интереса школьников к курению Онищенко назвал ценовую политику. Цены на табачные изделия сейчас достаточно низкие — необходимо их повысить.

«Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации», — сказал первый зампред комитетa Госдумы по образованию и наукe.

Геннадий Онищенко ранее поддержал идею о запрете продажи детям безалкогольного пива. Напиток он назвал более вредным, чем кефир или квас, где содержится алкоголь.