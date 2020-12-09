«Они представляют опасность». Милонов призвал сажать наркоманов в тюрьму

Виталий Милонов призвал сажать людей в тюрьму за употребление наркотиков. По его мнению, наркоманы — это преступники, которые подвергают опасности жизни других людей. Об этом депутат заявил в разговоре с «360».

Это моя инициатива. Она связана с тем, что после вступления в Совет Европы употребление наркотиков было декриминализовано. Но по сути своей употребление наркотиков является свидетельством нарушения не только административного, но и уголовного закона Виталий Милонов.

По его словам, статус наркозависимого как невиновного должен был пересмотрен.

«Наркотики — это разгильдяйство, эгоизм, самовлюбленность. [Наркоман — это человек,] способный совершить жуткие преступления лишь потому, что испытывает нужду приобретения наркотических веществ», — отметил парламентарий.

Милонов предложил протянуть государству руку помощи зависимым людям.

«Либо ты, друг, идешь лечиться самостоятельно, либо обращайся за госпомощью лечиться в государственных учреждениях, но просто так ходить грабить бабушек, убивать людей за наркотики тебе никто не позволит», — подчеркнул депутат.

По его мнению, предложение Общественной палаты увеличить штрафы за употребление наркотиков — это «как увеличить штраф за убийство».

«Надо относиться к этой ситуации как к ситуации общественной опасности. Наркоманы представляют опасность», — заключил собеседник «360».

Ранее глава проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить штрафы за употребление наркотиков до 20-30 тысяч рублей. По его мнению, существующее наказание в виде штрафа в размере четырех-пяти тысяч рублей или административного ареста до 15 суток недостаточно.