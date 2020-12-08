Штраф за потребление наркотиков предложили увеличить
Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить штраф за потребление запрещенных веществ. Об этом сообщил RT.
Хамзаев напомнил, что сейчас за потребление наркотиков и психотропных веществ предусмотрены штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей или до 15 суток административного ареста. По мнению общественника, подобные штрафы несущественны по сравнению с другими, которые назначают за административные правонарушения.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20 000—30 000 рублей», — отмечается в тексте обращения, направленного главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.