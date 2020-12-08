Штраф за потребление наркотиков предложили увеличить

Хамзаев напомнил, что сейчас за потребление наркотиков и психотропных веществ предусмотрены штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей или до 15 суток административного ареста. По мнению общественника, подобные штрафы несущественны по сравнению с другими, которые назначают за административные правонарушения.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20 000—30 000 рублей», — отмечается в тексте обращения, направленного главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.