«Они думают, что меня уже нет». Крымские власти забыли поздравить единственного ветерана

Власти Крыма не поздравили с 75-летней годовщиной Ялтинской конференции единственную в республике участницу этой исторической встречи. Речь идет о Галине Михайловне Романько.

Как написало издание «Подъем», сейчас ей 95 лет. Она работала медсестрой во время Великой Отечественной войны, а в феврале 1945-го оказалась в санатории в Саках. Там находились английская и американская делегации, готовившиеся к участию в Ялтинской конференции. Сотрудники санатория встречали гостей в аэропорту, устраивали для них концерты. Еще в 2009-м в живых были четыре сотрудника санатория, теперь — только Галина Михайловна.

По ее словам, раньше местные власти регулярно навещали ее и поздравляли с праздниками. Но последние несколько лет приезды и теплые слова прекратились. Никто из местной или республиканской администрации о ветеране не вспоминает. Исключение — российский президент Владимир Путин.

«Я осталась одна, они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе день рождения — 7 октября», — рассказала Романько.

Власти города Саки пока никак не прокомментировали ситуацию. Но очевидно, что о 75-летии Ялтинской конференции там помнят. Глава города выступил на митинге в честь годовщины этого события.

Ялтинская конференция — многосторонняя встреча лидеров СССР, Великобритании и США (входили в антигитлеровскую коалицию) во время Второй мировой войны. На конференции обсуждали вопросы установления послевоенного мирового порядка. Историческое мероприятие прошло в феврале 1945 года в Ливадийском дворце недалеко от Ялты. Там встретились Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

Парад в честь 75-летия Победы на Красной площади обещает быть одним из самых масштабных. В нем примут участие 15 тысяч человек, парад продлится полтора часа.