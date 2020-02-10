Юбилейный парад на 9 Мая сделают масштабным. Что покажут на Красной площади

Парад в честь 75-летия Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, будет более масштабным по сравнению с прошлыми годами. Юбилейный парад продлится полтора часа, в нем примут участие 15 тысяч человек.

Кроме пеших военных, в торжественном смотре войск задействуют почти 400 единиц наземной и авиационной техники, часть из нее ступит на брусчатку Красной площади впервые. На парад планируют вывести новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

В параде будут участвовать суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы, военнослужащие из России, а также подразделения 20 иностранных армий.

«Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — объявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада в 2020 году, его цитирует ТАСС.

Министр обороны рассказал, что по Красной площади пройдут военные, одетые в форму времен Великой Отечественной, танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100.

Шойгу отметил, что на параде ожидается большое число представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.