Общество 11 марта 2024, 16:21 «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ Фильм «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ со сбором в 336 млн рублей Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные выхода премьеры. Соответствующий отчет опубликовали на портале Kinobusiness.com.

С 7 по 10 марта экранизация романа в стихах собрала 336 миллионов рублей.

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Второе место занял фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с выручкой 161,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.

Накануне в беседе с NEWS.ru Андреасян заявил, что подготовка к съемкам фильма «Онегин» заняла пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть „Евгения Онегина“», — объяснил режиссер.

По его словам, съемочная группа подошла к фильму достаточно консервативно для того, чтобы уберечь достояние.

Ранее стала известна дата премьеры «Холопа-3».