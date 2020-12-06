«Он пытался ее успокоить, а потом ушел». Соседи рассказали про выстрел полицейского в девочку в Москве

Полицейский не при исполнении выстрелил в ногу 13-летней девочке в районе метро «Коломенское» в Москве. Соседи рассказали «360», что произошло в ночь на 6 декабря.

Местный житель Александр услышал хлопки около 00:00.

«Подумал, что это петарды взрываются. Я вышел, посмотрел — тут девочка сидит скорченная. Какой-то мужик ходит рядом. Сначала тот пытался ее успокоить, потом плюнул и быстро ушел. И тут два парня подошли, спрашивают, что случилось. А она кричала: „Помогите! Помогите!“ Кричала прямо громко», — вспомнил он события прошедшей ночи.

Гусев позвонил в полицию, но там недоступно было. Он набирал минут пять. Потом в итоге приехали правоохранители и врачи на скорой. Сотрудники оперативных служб выяснили, что девочке стреляли в коленку.

Семья, в которой воспитывается пострадавшая, жила в квартире на первом этаже несколько лет. Но недавно она переехала. Александр лично не знаком с этими соседями, но при встрече здоровались.

«Они пьют, но не мешают. Просто периодически видно, что они пьяные», — рассказал собеседник «360».

Правда, девочку он видел в первый раз. Пострадавшую увезли в больницу.

Мужчина предположил, что стрелял друг семьи. Раньше супруги-соседи работали в полиции, поэтому этот полицейский, по его мнению, их бывший сослуживец.

Стрельба раздалась на Судостроительной улице. По предварительной информации, мужчина поссорился с девочкой и выстрелил ей в ногу из табельного огнестрельного оружия. После полицейский пытался затащить пострадавшую в подъезд. По неподтвержденной информации, девочка рассказала медикам, что стрелявший — знакомый ее родителей и он ее домогался.

Возбуждено уголовное дело.