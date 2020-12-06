Выстрел в девочку из пистолета полицейского попал на видео

В Москве полицейский не при исполнении выстрелил в ногу 13-летней девочке. Подростка госпитализировали, а злоумышленника уже задержали. Его преступные действия попали на городские камеры видеонаблюдения.

Преступление произошло на Судостроительной улице. По предварительной информации, мужчина поссорился с девочкой и решил выстрелить ей в ногу из табельного огнестрельного оружия.

На крики девочки сбежались соседи. Они увидели, как полицейский пытается затащить пострадавшую в подъезд. В результате очевидцы вызвали скорую и школьницу госпитализировали. По неподтвержденной информации, девочка сообщила медикам, что стрелявший — знакомый ее родителей и он пытался до нее домогаться.

В распоряжение «360» попало видео с камер видеонаблюдения. На них видно, что сначала мужчина что-то говорит девочке, а потом, особо не целясь, стреляет ей в ногу. Через несколько секунд девочка падает на скамейку.

Сейчас сотрудник патрульной-постовой службы территориального ОМВД задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, выясняются детали случившегося.