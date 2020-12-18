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    18 декабря 2020, 17:08

    «Он никогда не был подлецом». Депутат Николай Арефьев назвал Шурчанова надежным другом

    Екатерина Шамина, Екатерина Земская

    Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов отвечал на все обращения людей, старался всем помочь. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Арефьев, узнав о смерти своего товарища по партии от корреспондента «360».

    «Боже мой, я утром уехал в Волгоград. Знаю, что он болел. Это был очень светлый человек, доброжелательный, который умел ладить с людьми. О нем слышал только самые добрые высказывания, потому что он был неравнодушным человеком, хорошо знал экономику края, социальные вопросы», — сказал Николай Арефьев.

    Депутат рассказала, что с Шурчановым они были знакомы 25 лет и имели близкие приятельские отношения, в последнее время совместно работали над некоторыми законами.

    «Он был грамотным, добросердечным. Он никогда не был подлецом, всегда был верен коммунистической партии, что говорит о нем, как о человеке надежном. Думаю, не найдется ни одного человека, который сказал бы, что он плохой. Действительно товарищ, друг на которого можно было всегда положиться, а таких мало», — заключил Арефьев.

    Валентин Шурчанов умер 18 декабря от последствий коронавируса. Ему было 73 года. Он был первым председателем Госсовета Чувашии и занимал этот пост с 1993 по 1998 год. В 1997 году он также стал членом президиума ЦК КПРФ. С тех пор Шурчанов несколько раз избирался в Госдуму — в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах.

    С 2005 по 2009 год руководил газетой «Правда».