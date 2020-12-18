Зампред фракции КПРФ Шурчанов умер после заражения коронавирусом

Умер первый замглавы бюджетного комитета Госдумы Валентин Шурчанов. Он скончался от коронавируса.

Об этом РИА «Новости» сообщил его однопартиец, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. собеседник рассказал агентству, что Шурчанов умер 18 декабря в 14:40.

«Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — процитировало агентство его слова.

Валентину Шурчанову было 73 года. Он был первым председателем Госсовета Чувашии и занимал этот пост с 1993 по 1998 год. В 1997 году он также стал членом президиума ЦК КПРФ. С тех пор Шурчанов несколько раз избирался в Госдуму — в 1999, 2007, 2011 и 2016 годах.

Он также четыре года — 2005 по 2009 — руководил газетой «Правда». А с апреля 2009 по февраль 2013 года занимал пост секретаря ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.

Это не первый депутат, который скончался от коронавируса с начала пандемии. «Известия» напомнили, что в конце сентября умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.