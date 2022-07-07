«Он нас не любит, мы его тоже». В Кремле высказались о возможной отставке Джонсона

Правительственный кризис в Великобритании не находится в повестке Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он заметил, что британский премьер Борис Джонсон не любит Россию, а ему отвечают взаимностью.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил Песков журналистам.

По данным Би-би-си, Джонсон может объявить о своей отставке уже сегодня. Источники Daily Mail в Консервативной партии утверждают, что после ухода временно исполнять обязанности премьера могут поручить Терезе Мэй, написало РИА «Новости».

По их словам, Мэй — «партийная женщина до мозга костей» и не заинтересована в том, чтобы выдвигать свою кандидатуру.

Правительство Джонсона покинули уже 50 политиков. Череда отставок началась после того, как премьер оказался в центре скандала, связанном с Крисом Пинчером. Джонсон назначил его заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии, хотя, как выяснилось, прекрасно знал о том, что Пинчер не раз устраивал дебоши и был замешан в разных выходках. Одна из последних — инцидент в клубе «Карлтон», где Пинчер напился и, по данным СМИ, приставал к двум мужчинам.

Позже он принес извинения за случившееся, о домогательствах распространяться не стал. Джонсон в начале июля признался, что был в курсе этого, а также других неприятных происшествий с участием его протеже.